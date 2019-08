Avere le idee chiare sull'Europa fa guadagnare nei sondaggi

I partiti europei premiati di più dai sondaggi condotti dopo le elezioni europee del 23-26 maggio sono quelli che hanno una posizione netta a favore o contro l'Unione europea, come quelli affiliati con il gruppo Renew Europe o con Identità e Democrazia al Parlamento europeo. Nel loro complesso questi partiti hanno guadagnato consensi, in linea con la crescente polarizzazione dell'elettorato tra cosmopoliti e sovranisti.

Renew Europe è il terzo gruppo più numeroso al Parlamento europeo e comprende parlamentari provenienti dal partito di Emmanuel Macron oltre ad altri liberali e democratici, mentre le delegazioni più grosse in seno al gruppo Identità e Democrazia sono quelle della Lega di Matteo Salvini e del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen.

I dati sulla popolarità dei vari partiti europei provengono dai sondaggi politici nazionali, aggregati da POLITICO ed elaborati dal partner di OBCT Newsworthy attraverso lo strumento per giornalisti Stats Monitor . A prima vista può apparire difficile interpretare questi dati aggregati su scala europea, dato che gli andamenti nazionali e regionali sono molto diversi. Tranne Identità e Democrazia, negli ultimi mesi ogni altra famiglia politica europea ha guadagnato consensi in alcune zone d'Europa ma ne ha persi in altre. È naturale che sia così, dato che gli elettori e i mezzi di informazione continuano a soffermarsi più sulle questioni nazionali che su quelle europee. Eppure una serie crescente di segnali indica che sta nascendo un'arena politica europea a fianco di quelle nazionali, ed è effettivamente possibile osservare alcuni processi su scala continentale.

Le mappe presentate in questo articolo indicano le variazioni più significative avvenute nell'opinione degli elettori europei tra il 1° giugno e il 31 luglio 2019. Ogni carta è dedicata ai partiti affiliati con un determinato gruppo politico al Parlamento europeo. Sono mostrati solo i paesi dove questi partiti hanno guadagnato o perso più dell'1% dei consensi: i guadagni sono indicati col colore verde, le perdite con il viola. I fumetti su ciascun paese forniscono informazioni più dettagliate.