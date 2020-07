Le elezioni parlamentari nella Repubblica turca di Cipro del Nord (RTCN), inizialmente previste per la fine di aprile, sono state posticipate fino a nuovo ordine a causa dell'epidemia di COVID-19. Nel frattempo, la comunità turco-cipriota fatica a trovare una soluzione al perenne conflitto etnico e nazionalista sull'isola

Nonostante la mancanza di prospettive promettenti per la soluzione del conflitto, alle europee dell'anno scorso un politico turco-cipriota è stato eletto al Parlamento europeo. Niyazi Kızılyürek, candidato indipendente per il partito marxista cipriota greco AKEL, Partito progressista dei lavoratori, è diventato il primo parlamentare europeo eletto con i voti delle principali comunità di Cipro, i ciprioti greci e turchi.

Kızılyürek è una delle voci che a Cipro sfidano le narrazioni etniche e nazionaliste che hanno contribuito alla divisione di fatto delle comunità greca e cipriota. Prima di essere eletto al Parlamento europeo, Kızılyürek è stato uno dei primi ciprioti turchi a trasferirsi da nord a sud, diventando professore all'Università di Cipro a Nicosia. La sua ideologia e le sue azioni lo hanno reso il bersaglio dei nazionalisti di entrambe le parti dell'isola. Tuttavia, Kızılyürek ha continuato a sviluppare il suo lavoro accademico concentrandosi su una revisione storica dei principali discorsi nazionalisti a Cipro e conseguenti processi di costruzione dell'identità nazionale.

Tra i principali interessi di ricerca di Kızılyürek c'è la figura di Rauf Denktaş, il padre fondatore della RTCN, un paese riconosciuto solo dalla Turchia nel 1983. La Turchia, attore chiave nello sviluppo del conflitto politico e nazionalista a Cipro, interviene nella vita politica quotidiana della RTCN cercando di imporre un'identità nazionale turca monolitica, rendendo permanente la divisione di Cipro.

Nuvole scure da Ankara

La Turchia, in quanto unico paese che riconosce la RTCN, esercita un'influenza schiacciante sulla comunità turco-cipriota. La RTCN paga i suoi funzionari pubblici (tra cui polizia, burocrati, giudici e insegnanti) con un budget stabilito dalla Turchia, la sua moneta è la lira turca e il ruolo della banca centrale turca è essenziale.

Tale dipendenza dalla Turchia ha innescato una forte reazione da parte della comunità turco-cipriota nel 2001, quando la crisi economica turca ha causato il collasso del sistema. Come afferma il professor Kaymak dell'Università del Mediterraneo orientale, "dopo la crisi del 2001 è diventato più difficile sostenere il progetto RTCN". Pertanto, la crisi economica ha causato una spaccatura tra Ankara e la comunità turco-cipriota, che è stata costretta a trovare un nuovo progetto politico e una nuova identità.

Secondo Kaymak, "quando c'è una crisi e i sistemi si guastano, le persone iniziano a fare domande". Una crisi di legittimità ha investito l'intero apparato statale della RTCN, accelerando un cambiamento di mentalità in gran parte della comunità turco-cipriota, che ora vede l'unificazione di Cipro come principale obiettivo politico.

In questo contesto, la figura di Denktaş ha perso legittimità, finendo marginalizzata dalla politica turco-cipriota. D'altro canto, hanno guadagnato terreno i partiti per la risoluzione del conflitto e la pace nel Nord. Nonostante le speranze di unificazione, il referendum sulla pace del 2004 è stato un duro colpo per le ambizioni politiche della comunità turco-cipriota, che ha votato in massa a favore di questo accordo , ma non si aspettava il rifiuto totale da parte della comunità greco-cipriota.

Società parallele nel Nord

L'attuale status quo a Cipro vede la comunità turco-cipriota soggetta all'agenda di Ankara, ora monopolizzata dal presidente Erdoğan, che ha pochi incentivi per garantire una soluzione al conflitto a Cipro.

Kızılyürek, intervistato dall'autore di questo articolo nel suo ufficio di parlamentare europeo a Nicosia nord, evidenzia diversi problemi derivanti da tale esposizione ad Ankara, in particolare gli investimenti turchi nella RTCN, la crescente islamizzazione dello spazio pubblico e il cambiamento dell'equilibrio demografico tra turco-ciprioti e migranti turchi, generalmente provenienti dall'Anatolia. Queste dinamiche, secondo Kızılyürek, "rendono Cipro del Nord una sorta di protettorato turco".

Kızılyürek aggiunge che queste politiche non influiscono direttamente sulla comunità turco-cipriota, che definisce "orgogliosa di essere cipriota, con uno stile di vita laico e filo-occidentale". Al contrario, "creano una società parallela nel Nord", composta principalmente da migranti economici provenienti dall'Anatolia, che ha innescato una forte islamizzazione dello spazio pubblico attraverso la costruzione di nuove moschee , mentre la religione guadagna terreno nel sistema di istruzione turco-cipriota.

Secondo Kaymak, Ankara applica una logica politica basata sul cambiamento dei collegi elettorali: "Se non ti piace il risultato elettorale, cambia la popolazione". Kaymak afferma che "gli scontri politici e culturali tra le comunità del Nord stanno aumentando”, al punto che nel Nord è stato creato un nuovo partito politico solo per rappresentare i migranti economici turchi che vivono a Cipro del Nord. Kaymak aggiunge che "avere società parallele nel Nord è un ulteriore passo per l'annessione alla Turchia".

Conflitto di identità e risposta ad Ankara

Kızılyürek, insieme al presidente della RTCN Mustafa Akıncı, è diventato una delle principali voci critiche contro l'interferenza economica e politica della Turchia nella vita quotidiana della comunità turco-cipriota.

Come sottolinea Kızılyürek, il nome dato a questa comunità è anche un elemento chiave nella lotta per la sua identità. Quando Denktaş istituì la RTCN, questa comunità fu chiamata "Turchi di Cipro" (Kıbrıs Türkleri in turco), configurandosi come un'estensione della nazione turca a Cipro. Kızılyürek e i suoi alleati e seguaci politici hanno rifiutato questa formula, associata al panturchismo di Denktaş e alle ideologie ultranazionaliste, adottando il concetto di "turco-ciprioti" (Kıbrıslı Türkler).

Nonostante la crescente resistenza sociale, l'isolazionismo politico ed economico della RTCN ostacola la vita quotidiana della comunità e le prospettive future. Kızılyürek sostiene che "i turco-ciprioti resistono, ma questa è una comunità isolata senza status, la sua resilienza non può durare per sempre". Kızılyürek aggiunge che "il caso turco-cipriota non è il Quebec o la Catalogna, i turco-ciprioti non si stanno separando per costruire il proprio stato con la propria identità, non c'è spazio né legittimità per questo stato e [indipendenza] significherebbe la trasformazione del nord di Cipro in Turchia. Partizione permanente significa presenza permanente della Turchia a Cipro”.

Come riconosce Kızılyürek, l'unica risposta all'interferenza della Turchia è la soluzione del conflitto a Cipro, "non c'è altra risposta alla Turchia". "Ciò significa che la parte greco-cipriota dovrebbe essere pronta a condividere il potere con i turco-ciprioti", "dobbiamo lavorare per uno stato federale cipriota membro dell'UE, a protezione di [tutta] Cipro".

La risoluzione del conflitto di Cipro potrebbe creare una nuova tendenza politica di fronte al crescente potere dei partiti politici ultranazionalisti in Europa, che stanno spingendo per una regressione verso identità nazionali monolitiche. Kızılyürek vede "il federalismo come una risposta al nazionalismo, non solo per Cipro, ma anche per l'UE". Secondo lui, "aspirare alla condivisione del potere, aspirare al federalismo, questo è il modo migliore per conservare l'identità nazionale e allo stesso tempo condividere politicamente uno spazio comune con altre comunità nazionali sulla base dell'uguaglianza".

In questo contesto, Bruxelles appare come l'unica speranza per il futuro della comunità turco-cipriota all'interno di una Repubblica unificata di Cipro. Certamente l'UE ha un ruolo chiave da svolgere in questo scenario, e Kızılyürek si aspetta che "l'UE sia sempre più coinvolta per l'unificazione dell'isola".

Ogni giorno che passa, la comunità turco-cipriota perde possibilità di coesistere all'interno di uno stesso stato accanto ai vicini greco-ciprioti, mentre la repubblica isolata si avvia a diventare una provincia turca di fatto. Le prossime elezioni parlamentari, ora rinviate a causa dell'emergenza COVID-19, influenzeranno il prossimo futuro della comunità turco-cipriota, ma occorrerà più tempo per vedere se questa comunità potrà finalmente sbarazzarsi dell'influenza della Turchia e stabilire un accordo di pace per condividere una Cipro unita con i propri vicini.

