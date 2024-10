Gli incendi estivi rappresentano una grave minaccia per l’ambiente e l’economia di Cipro. Tra ritardi istituzionali e sforzi di cooperazione tra le comunità greca e turca, quello che serve sono prevenzione e un cambio di paradigma

Mentre l'estate del 2024 rendeva brulli e assetati i paesaggi di Cipro, è stata ancora una volta Paphos, una regione sulla costa sud-occidentale dell'isola, a ritrovarsi nella morsa di devastanti incendi boschivi.

Questi roghi, alimentati da temperature record e siccità, hanno distrutto case, terreni agricoli e distese di foresta. Le autorità e le squadre antincendio hanno faticato a causa dei forti venti che hanno esacerbato la propagazione delle fiamme.

Gli sforzi per controllare gli incendi hanno coinvolto i vigili del fuoco locali e l'assistenza fornita dai paesi limitrofi. Sono state effettuate evacuazioni per garantire la sicurezza dei residenti e forti preoccupazioni per l'impatto sulla fauna selvatica e sull'ambiente.

L'impatto degli incendi sulla vita dei ciprioti

"Quando è scoppiato l'incendio nel bosco, non sono rimasta sorpresa", afferma Eleftheria P., che lavora all'aeroporto di Paphos. La donna, nata e cresciuta nella regione, era in servizio martedì 11 giugno 2024, quando l'incendio è sfuggito al controllo, minacciando i villaggi di Houlou e Lemonas, che sono stati evacuati.

"Cipro e la sua gente soffrono sempre di incendi in questo periodo dell'anno, ma nessuno fa nulla per impedirlo", continua. "Ci aspettavamo che accadesse, semplicemente non così presto in estate e per così tanto tempo. Ma allo stesso tempo, gli ultimi mesi sono stati estremamente caldi, niente di simile a quanto abbiamo mai sperimentato prima".

Oltre a distruggere preziosi terreni agricoli, l'incendio ha anche minacciato il turismo, un pilastro dell'economia locale. George A. ha un hotel di famiglia nella regione di Peyia. Quando gli viene chiesto dell'impatto che l'incendio ha avuto sul turismo locale, si fa pensieroso: "Siamo tra i fortunati", sospira. "Conosco persone le cui case e i cui frutteti sono andati a fuoco. I loro animali sono stati uccisi. La nostra attività non ha subito perdite. In questo senso, fortunatamente, non siamo stati colpiti".

OBCT ha parlato con la gente del posto, la maggior parte della quale è attiva nel settore turistico in diverse mansioni. Tutti gli intervistati hanno espresso amarezza per il fatto che gli incendi boschivi sono diventati una piaga che colpisce l'isola ogni estate. Contrariamente a quanto riportato dalle notizie ufficiali, la maggior parte ha parlato di una limitata preparazione dello Stato e dell'assenza di un piano nazionale organizzato.

Tradizionalmente, la gestione degli incendi a Cipro si è basata molto su misure reattive, sforzi antincendio che, nonostante il coraggio di chi interviene sul territorio, spesso faticano a contenere le fiamme una volta che queste prendono slancio. Tuttavia, l’esperienza dimostra che l'isola ha bisogno di misure più drastiche, a partire da un cambiamento di mentalità, oltre ad un uso migliore delle risorse e degli strumenti disponibili.

Il progetto FIRE-RES, un'opportunità per Cipro

Cipro è uno dei paesi che partecipano al progetto FIRE-RES, un'iniziativa europea volta a migliorare la resilienza agli incendi boschivi estremi. FIRE-RES non è solo un altro programma di prevenzione degli incendi; rappresenta un cambiamento di paradigma nel modo in cui vengono gestiti gli incendi boschivi.

Tuttavia, il suo approccio rivoluzionario e olistico pone anche una grande sfida nell'implementazione e nella diffusione del progetto a Cipro, poiché propone cambiamenti radicali, a partire da iniziative di istruzione e sensibilizzazione della comunità. FIRE-RES va oltre il tradizionale focus sulla soppressione degli incendi verso un approccio più integrato che comprende prevenzione, preparazione e recupero post-incendio.

Investendo in ricerca e innovazione, il progetto mira a generare nuove conoscenze che tengano conto degli scenari correlati al clima. Ciò è particolarmente critico nel caso di Cipro; secondo una ricerca condotta nel 2023 dal CARE-C Centre of Excellence for Climate and Atmospheric Research at the Cyprus Institute, Cipro sarà tra i paesi mediterranei più colpiti dai cambiamenti climatici nel prossimo futuro.

Un rapporto del 2024 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) mette in guardia dai rischi per la salute pubblica posti da "lunghe estati torride e periodi sempre più estremi di temperature elevate" a Cipro, tutti correlati agli impatti dei cambiamenti climatici sull'isola.

Incendi e consapevolezza sociale

Una dimensione fondamentale di FIRE-RES è che cerca di aumentare la consapevolezza sociale sui rischi di incendi boschivi e di formare la popolazione locale sulle corrette pratiche di utilizzo del territorio, tra cui la creazione di spazi difendibili attorno alle case e lo sviluppo di piani di risposta agli incendi basati sulla comunità. Tali meccanismi possono fare una grande differenza nelle aree rurali, dove i servizi antincendio potrebbero impiegare più tempo per arrivare.

Ultima ma non meno importante, tra le sue principali priorità c'è quella di influenzare la politica sia a livello nazionale che dell'UE, promuovendo l'adozione di strategie di gestione degli incendi più resilienti in diverse regioni.

Cipro trae vantaggio dall'essere parte di questo consorzio multi-attore e transdisciplinare, che comprende ricercatori, aziende tecnologiche e organizzazioni della società civile di 13 paesi. Inoltre, Paphos è una delle regioni coperte da FIRE-RES, insieme ad altre aree, come i Monti Troodos.

Entrambe le aree sono particolarmente significative per via del loro ampio spazio boschivo, tra gli habitat naturali più importanti dell'isola. Nel caso della foresta di Paphos, in particolare, il progetto suggerisce di implementare tecnologie all'avanguardia per monitorare i rischi di incendio in tempo reale.

Ciò comprende sensori avanzati e sistemi satellitari che potrebbero rilevare i primi segnali di incendi boschivi monitorando fattori ambientali come temperatura, umidità e velocità del vento.

Ciò consentirebbe una risposta rapida avvisando immediatamente le autorità locali prima che gli incendi possano diffondersi e causare danni estesi.

Proteggere l'economia e l'ambiente

I vantaggi di tali progetti innovativi si estendono ovviamente oltre la prevenzione degli incendi. Proteggendo i paesaggi naturali che sono vitali per i settori turistico e agricolo di Cipro, salvaguardano anche l'economia dell'isola.

La conservazione delle foreste e degli ecosistemi garantisce che il turismo, un contributo significativo al PIL di Cipro, rimanga robusto, mantenendo al contempo la biodiversità che questi ecosistemi supportano.

Mentre Cipro continua a riprendersi dai recenti incendi boschivi, le lezioni apprese saranno fondamentali per plasmare il futuro della gestione degli incendi sull'isola.

Il progetto FIRE-RES potrebbe essere all'avanguardia di questa trasformazione, offrendo un modello di resilienza che combina tecnologia, azione della comunità e pratiche sostenibili.

Questo materiale è pubblicato nel contesto del progetto FIRE-RES cofinanziato dall’Unione europea. L’Ue non è in alcun modo responsabile delle informazioni o dei punti di vista espressi nel quadro del progetto; la responsabilità sui contenuti è unicamente di OBC Transeuropa. Vai alla pagina FIRE-RES

