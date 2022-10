Il 21 ottobre sono state in vista a Trento Anja Margetić, vicesindaca della Città di Sarajevo e la ministra della Ricerca e dell’Università del Cantone di Sarajevo, Aleksandra Nikolić, nell'ambito di un progetto europeo che vede coinvolte le scuole della Bosnia Erzegovina e di diversi paesi dell’Ue

Il progetto europeo “Schools beyond Regions and Borders”, iniziato a febbraio 2021, nasce dallo sforzo collettivo di educatori e studenti di diversa estrazione professionale, culturale e linguistica, con l’obiettivo di sviluppare una coscienza civica tra studenti delle scuole secondarie, per incoraggiarli a diventare cittadini attivi del cambiamento nelle loro comunità. E per coinvolgere i giovani nella costruzione di un'Europa migliore e più inclusiva.

Il progetto Scuole superiori coinvolte: Austria: AGI Innsbruck, e a breve una scuola di Stams Bosnia Erzegovina: Prva Gimnazija, e a breve una scuola di Tuzla Germania: Karolinen-Gymnasium di Rosenheim e Gymnasium Sonthofen Irlanda: Loreto Abbey co. Dalkey, Dublin Italia, Alto Adige/Suedtirol: FOS Marie Curie, ITE Franz Kafka (entrambe di Merano, entrambe scuole tedesche), ITE Falcone Borsellino di Bressanone (lingua italiana) e, a breve, ITE Raetia di Ortisei (lingua ladina) Italia, Trentino: Liceo Da Vinci (Trento), Scola Ladina de Fascia (lingua ladina), Rosa Bianca (sedi di Cavalese e Predazzo), Liceo Maffei (Riva del Garda) Spagna: I.E.S. Padre Manjón (Granada) Accademici che collaborano, docenti delle università: Dublin City University, Libera Università di Bolzano, University of Barcelona, University of Granada, Università degli Studi di Trento.Istituzioni che sostengono il progetto: Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirol, l'Università di Trento (prof. Michele Nicoletti come responsabile scientifico); FBK (parte tecnica - sito web). Altri sostenitori sul triennio: Cassa Centrale Banca, Federazione Raiffeisen Alto Adige/Suedtirol, ISA, ITASSostenitori di singoli eventi: APT Val di Fassa, Comun General de Fascia, Provincia Autonoma di Trento

Il progetto si svolge mediante l'interazione tra studenti europei - della fascia di età tra i 16 e i 17 anni - e insegnanti, attraverso lo scambio di conoscenze e buone pratiche. Obiettivo a cui si tende attraverso moduli didattici della durata di un anno, basati su una o più aree tematiche che vengono approfondite mensilmente online, seminari in lingua inglese tenuti da docenti universitari, affiancati da attività interattive in aula. E, infine, viaggi di conoscenza reciproca nei territori coinvolti dal progetto.

Come, ad esempio, avvenuto nel giugno di quest’anno , con l’arrivo in Val di Fassa, in Trentino, di studenti di scuole di Dublino e di Sarajevo, dove si è iniziato a discutere di un “Patto dei giovani per il futuro dell’Europa”. Nell'ambito degli scambi di progetto, lo scorso 21 ottobre sono state in visita a Trento Anja Margetić, vicesindaca della Città di Sarajevo e la ministra della Ricerca e dell’Università del Cantone di Sarajevo, Aleksandra Nikolić, per partecipare ad un incontro pubblico, in presenza del sindaco di Trento Franco Ianeselli. Ha fatto seguito un incontro presso l'Università.

Questi scambi, secondo la ministra Nikolić, incontrata assieme alla vicesindaca presso la sede di OBCT, risultano essere molto importanti: “Innanzitutto per la possibilità per i nostri giovani di vedere come sono organizzate altre realtà. In Bosnia Erzegovina parliamo molto di problemi e poco di soluzioni e partiamo dalla prospettiva che esista un'unica soluzione escludendone possibili altre. E se rimani dell’idea che ci sia una sola soluzione, ciò incide poi sul piano sociale, politico ed economico di tutto il paese.”

A ribadirne l'importanza anche la vicesindaca della Città di Sarajevo, Anja Margetić che racconta di una sua esperienza analoga: “Credo sia vitale che i nostri ragazzi partecipino a scambi con l’estero. Io stessa a 16 anni sono partita per gli Stati Uniti a frequentare la scuola superiore e poi l’università grazie a una borsa di studio. Poi un anno di Master in Sicilia, occasione resa possibile attraverso l’Ambasciata d’Italia”. Esperienza all’estero che secondo lei andrebbe offerta nei programmi della settima classe della scuola dell’obbligo (II anno della scuola secondaria di primo grado, ndr): “Perché a Sarajevo, come in tutto il paese, si discute sempre di appartenenza etnica e quando vai fuori, come accaduto alla sottoscritta negli Usa, vedi persone di diverse nazionalità coesistere. Capisci che non ha senso sedersi a un bar di Londra e pensare di dividere le persone in base al paese di origine, dell’Asia, dell’Africa, di tutto il mondo.”

“Occasioni”, aggiunge, “che offrono ai giovani la possibilità di aprire la mente, ampliare la loro visione della realtà, attraverso la conoscenza e l’incontro con diverse culture, la conoscenza di sistemi e società che funzionano, cosa che noi non abbiamo.”

Entrambe non hanno infatti mancato di sottolineare il sistema “clientelare” in uso in Bosnia Erzegovina, di cui i giovani sono solo spettatori. “Da noi vale ancora il sistema delle relazioni personali, delle conoscenze dirette, se vuoi realizzare qualcosa che desideri”, ha evidenziato con rammarico Anja Margetić.

Su questo piano, la ministra Aleksandra Nikolić ha sottolineato un altro fattore importante scaturito dai progetti europei: “Il fatto di poter partecipare sullo stesso piano dei partner dell’Ue, quindi anche per le stesse somme, ha un altro significato importante: quello di costruire nei giovani, e dunque nella società, la cultura della fiducia nelle istituzioni, senza che giri alcuna bustarella o legame di amicizia”.

“Più che entrare in Unione europea, dobbiamo prima fare nostri i valori europei. Che abbiamo dimostrato di non saper rispettare... Già la liberalizzazione dei visti ha significato molto, i nostri studenti vanno all’estero, siamo dentro al programma Erasmus, e con il proseguire del percorso di integrazione europea, sarà ancora più facile. Ogni sapere, ogni nuova conoscenza, offerta ai nostri giovani, è di importanza fondamentale e assolutamente benvenuta. Abbiamo bisogno di più Europa, e noi siamo parte dell’Europa”, ribadisce la vicesindaca della Città di Sarajevo

Il progetto si è già ampliato, in un solo anno e mezzo è aumentato sia il numero dei soggetti sostenitori, sia delle scuole coinvolte. Ad oggi, tra Austria, Germania, Bosnia Erzegovina, Irlanda, Spagna e Italia, sono 16 scuole, ma a breve si aggiungeranno anche scuole francesi. Specificatamente per il territorio della Regione Alto Adige Sudtirolo – che è uno dei maggiori soggetti che sostengono il progetto – sono coinvolte scuole delle due province di Trento e Bolzano, in lingua sia tedesca che italiana e ladina. E da tutti i paesi coinvolti anche le università, che offrono l’apporto dei propri docenti nel percorso di formazione.

