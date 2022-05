La città di Mariupol, il cui drammatico assedio da parte delle truppe russe continua da più di due mesi, è stata per secoli anche il centro della comunità greca di Ucraina. Una comunità il cui futuro è oggi più che mai incerto

"Quello che ho visto, spero nesuno mai lo veda. Mariupol è Guernica, Grozny, Velingrad, Aleppo. Mariupol non è più". Le dichiarazioni del console generale greco a Mariupol Manolis Androulakis, rilasciate subito dopo il suo rimpatrio, descrivono l'entità della distruzione. Al suo arrivo ad Atene il 20 marzo, Androulakis è stato accolto come un eroe. È stato l'ultimo diplomatico europeo a fuggire dalla zona di guerra, lavorando fino all'ultimo per aiutare la diaspora greca.

Negli ultimi giorni di febbraio, mentre le truppe russe erano già avanzate verso Mariupol da aree dell'Ucraina orientale controllate dai separatisti sostenuti dalla Russia, le autorità diplomatiche greche hanno predisposto un piano di evacuazione per personale diplomatico, giornalisti e cittadini greci. Fino all'ultimo, i diplomatici speravano che i greci di Mariupol sarebbero stati in qualche modo risparmiati dagli attacchi: un'aspettativa basata non solo sul lungo rapporto di amicizia e cooperazione tra Grecia e Russia, ma anche sulle presunte rassicurazioni che il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias aveva ricevuto dal suo omologo Sergey Lavrov durante un loro incontro del 18 febbraio a Mosca.

Il 2 marzo un convoglio di evacuazione, guidato dall'ambasciatore Fragkiskos Kostellenos, è partito dalla città di Zaporizhia, circa 300 km a nord-ovest di Mariupol, inizialmente con 82 passeggeri e 21 veicoli, a cui se ne sono aggiunti altri lungo il percorso. L'uscita dalla città martire è stata un'operazione rischiosa, poiché il convoglio ha dovuto fermarsi e cambiare rotta più volte sotto la minaccia di carri armati russi, strade distrutte e ponti bombardati. Passando attraverso villaggi in macerie e città fantasma, la carovana greca alla fine ha raggiunto la Moldavia, lasciando dietro di sé diversi greci della diaspora che continuano una lotta impari per sopravvivere in mezzo a difficoltà estreme.

L'importanza storica e culturale della presenza greca a Mariupol

"All'inizio, l'Ucrainia era in stretto contatto con le colonie greche sulle rive del Mar Nero. Un po' di sangue greco scorre nelle vene degli ucraini, manifestandosi nei loro affascinanti volti abbronzati e nei loro movimenti aggraziati."

Questo è un estratto dalla biografia del grande romanziere russo Fedor Dostoevskij, scritta dalla figlia Aimee. Queste frasi illustrano nel modo più poetico come la storia e la natura della nazione ucraina si intreccino con lo spirito ellenico.

A differenza di altre comunità greche della diaspora, che sono il prodotto di una migrazione economica verificatasi soprattutto nel secolo scorso, la presenza ellenica in Ucraina e in particolare nella regione di Azov, dove viveva la maggior parte dei greci fino a tempi recenti, risale all'antichità. Secondo le fonti storiche, l'antica Tauris, la regione dell'odierna Crimea, fu abitata dai Greci dal VII al VI secolo a.C. Le colonie greche furono fondate forse per ragioni di commercio e influenza; nei secoli successivi i greci si assicurarono una posizione nella regione.

La presenza ellenica è sopravvissuta nella storia moderna. Durante il periodo dell'Impero bizantino, greci delle isole dell'Egeo e delle coste turche del Mar Nero si stabilirono in Crimea. Dopo la caduta di Costantinopoli, l'area rimase sotto il controllo degli Ottomani per 300 anni. Dopo il declino dell'Impero ottomano e la firma del Trattato di Küçük Kaynarca nel 1774, la Russia ha annesso la regione della Crimea al proprio territorio. Per ordine della zarina Caterina II, i greci cristiani ortodossi furono trasferiti nella regione del Mar d'Azov, dove fondarono la città di Mariupol in onore della Vergine Maria.

Nel corso degli anni, Mariupol è diventato un vivace centro dell'ellenismo. Prima della guerra, la lingua greca era insegnata nelle scuole primarie e secondarie, ma anche presso l'Università statale umanistica di Mariupol. C'erano 29 villaggi greci e 150.000 abitanti di origine greca e molti matrimoni misti. A differenza di altre comunità della diaspora, desiderose di preservare la "purezza del sangue" attraverso i matrimoni intra-etnici, i matrimoni misti sono una tendenza e una scelta consapevole tra i greci della regione di Azov, come illustra nei suoi studi la ricercatrice Kira Kaurinkoski: per molti greci, sposare una persona di etnia diversa è un modo per sentirsi socialmente "accettati" e avere figli con maggiori opportunità nella vita in quanto appartenenti ad "un popolo con un territorio riconosciuto".

Un altro aspetto che differenzia la diaspora greca di Mariupol dalle altre comunità greche nel mondo è associato alla lingua. Oltre al greco standard, esiste anche il dialetto "greco di Mariupol", chiamato roumeika. Inoltre ci sono greci che parlano un dialetto turco, chiamato urum. Se si studiasse il mosaico linguistico dei greci nella più ampia regione della Crimea, si scoprirebbero anche altri dialetti, come il greco pontico, ora parlato principalmente dalla popolazione anziana.

Un futuro incerto

Nelle circostanze attuali, il futuro dell'ellenismo a Mariupol è incerto. Mariupol oggi è un fantasma del suo glorioso passato. I greci rimasti stanno lottando per salvare la loro terra e prevenire l'estinzione totale del loro patrimonio culturale e della loro identità.

In un'emozionante lettera di appello alla comunità internazionale e ai greci di tutto il mondo, pubblicata sui media internazionali nella seconda settimana di marzo con il titolo "Salvateci", Alexandra Protsenko-Pihadzhi, presidente della Federazione delle comunità greche dell'Ucraina, descrive la catastrofe umanitaria che Mariupol sta vivendo, poiché la città è rimasta senza acqua, elettricità e comunicazioni. Citando l'uccisione di greci da parte delle truppe russe e la distruzione dei villaggi greci, Protsenko parla di 'genocidio' e chiede aiuto per organizzare un “corridoio per l'evacuazione dei greci dagli insediamenti circondati dal nemico e la fornitura di assistenza umanitaria”.

