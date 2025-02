Il governo di Skopje ha sottoscritto un prestito da un miliardo di Euro dall’Ungheria, allo scopo di saldare vecchi debiti e rilanciare l’economia. Per l’opposizione, però, il denaro in realtà arriva dalla Cina, e rischia di rafforzare l’influenza di Pechino sul paese

La Macedonia del Nord, in base ad una legge speciale approvata dal parlamento alla fine di settembre 2024, ha ottenuto un miliardo di Euro di prestiti dall'Ungheria.

Se il governo annuncia un boom di investimenti, l'opposizione sostiene che il paese sta solo aumentando il proprio debito estero e dando alla Cina maggiori opportunità di interferire nei Balcani.

Dopo l'accordo tra i primi ministri Hristijan Mickoski e Viktor Orbán a margine del vertice NATO a Washington, a luglio 2024, e prima della firma l'8 ottobre, il parlamento ha approvato una legge speciale sul prestito il 17 settembre 2024.

Denaro per lo sviluppo

Il governo e l'opposizione si sono scontrati sulle implicazioni del prestito dall'Ungheria. L'opposizione paventa gravi conseguenze politiche ed economiche e un enorme aumento del debito pubblico.

Il governo afferma che la procedura è stata trasparente, la destinazione del prestito era nota in anticipo e che esso aiuterà i comuni e l'economia.

A gennaio 2025 sono già stati spesi 500 milioni di Euro per rimborsare completamente il prestito Eurobond del 2018. 250 milioni sono stati stanziati per progetti in circa 80 comuni in tutto il paese e 250 saranno forniti dal Ministero delle Finanze alla Banca di sviluppo di proprietà statale, per poi transitare verso le aziende tramite banche commerciali.

Il prestito viene dalla Banca ungherese per l'esportazione e l'importazione, che sul proprio sito web si definisce "il motore finanziario dell'economia ungherese, che crea un percorso verso il successo con le sue innovative opzioni di finanziamento". Il tasso di interesse è fisso al 3,25% e il periodo di rimborso è di 15 anni, compreso un periodo di grazia di tre anni.

Dopo l'accordo, il ministro delle Finanze Gordana Dimitrieska-Kochoska ha dichiarato che prendere in prestito dall'Ungheria, invece di emettere un nuovo Eurobond, ha garantito condizioni più favorevoli e anche un risparmio sugli interessi.

"Il tasso di interesse per questo importo sul mercato internazionale è di circa il 6%", ha affermato.

Pochi mesi dopo, ha affermato che non c'erano altre opzioni più economiche per il settore privato.

L'ombra di Pechino

Il partito d'opposizione SDSM ha espresso dubbi sul fatto che dietro il prestito ci siano soldi cinesi. Ha condiviso informazioni dal Centro ungherese per la gestione del debito pubblico secondo cui la Macedonia del Nord aveva preso in prestito un miliardo di Euro da tre banche cinesi e che autorevoli media internazionali ne stavano scrivendo.

"Questa è un'altra conferma ufficiale che il denaro per il prestito ungherese è in realtà denaro cinese. Quindi, oltre alla corruzione, Mickoski vuole anche nascondere l'origine del denaro. In questo modo, tiene in ostaggio il paese e lo espone ad una dannosa dipendenza politica da paesi terzi, contrariamente ai nostri interessi strategici", ha accusato il partito.

Il legame tra Macedonia e Ungheria è un argomento delicato perché l'ex primo ministro Nikola Gruevski, condannato per uso improprio di fondi statali, si trova in Ungheria dal 2018. Budapest gli ha concesso asilo politico e non lo sta estradando per scontare la pena.

Dalla primavera del 2024 è al potere il partito di Gruevski, VMRO DPMNE, che a sua volta ha annunciato il potenziale ingresso di 4iG, un operatore di telecomunicazioni ungherese.

"Il problema è che 4iG ha una partnership strategica con la cinese Huawei, contrariamente alla legislazione nazionale che richiede l'approvvigionamento di una moderna rete 5G esclusivamente da fornitori fidati, tra cui non figurano aziende cinesi", afferma un articolo sul sito web Racin.mk

Una parte dell'opinione pubblica vede il prestito positivamente. La Camera di commercio della Macedonia ha definito le condizioni piuttosto favorevoli dal punto di vista imprenditoriale.

"Questo denaro può fornire liquidità e sopravvivenza alle piccole e medie imprese, stimolare la crescita economica, aumentare la competitività e creare nuovi posti di lavoro, il che contribuirà a stabilizzare l'economia in tempi di crisi", afferma il professore universitario Abdil Bausch per mkd.mk

Tuttavia, Bausch sottolinea che ci sono dei rischi: è probabile un aumento del debito pubblico, che potrebbe avere conseguenze negative a lungo termine per il bilancio del paese.

L'influenza della Cina

In termini di finanziamento con prestiti esteri e di collegamento con il debito pubblico, la Macedonia del Nord è considerata esposta e vulnerabile all'influenza cinese. Nel maggio 2024, la fondazione tedesca Konrad Adenauer ha prodotto un'analisi che mostra la dipendenza della Macedonia del Nord dalla Cina in tre aree: commercio, investimenti e prestiti infrastrutturali.

L'analisi afferma che il paese ha avuto un'esperienza relativamente positiva con il primo prestito e il finanziamento di progetti infrastrutturali dalla Cina, la centrale idroelettrica di Kozjak da parte della China International Water and Electric Corporation (CWE) nei primi anni 2000.

L'accordo per la costruzione di due tratti autostradali per una lunghezza totale di circa 100 chilometri, firmato nel 2013, ha due direzioni.

Mentre il tratto Shtip-Miladinovci è stato completato con solo un leggero ritardo e senza grandi controversie, la costruzione dell'autostrada Kicevo-Ohrid ha presentato intoppi e non ha rispettato le scadenze e gli importi pianificati, sollevando seri interrogativi relativi alla pianificazione, alla preparazione e all'attuazione del progetto.

La costruzione dell'autostrada Kicevo-Ohrid, iniziata a maggio 2014, prevedeva il completamento nel 2019 per un importo di 374 milioni di Euro dall'Export-Import Bank of China.

Nel 2018-2020 sono stati firmati cinque allegati con Sinohydro, società di costruzioni cinese, e sono stati presi in prestito altri 180 milioni di Euro. Nel 2024, il costo del progetto incompiuto è salito a 600 milioni di Euro, con forti timori che la società avrebbe chiesto altri 50 milioni di Euro di "danni" e che si sta preparando per un arbitrato internazionale.