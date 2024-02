Tra mille problemi, la Macedonia del nord sta tentando di riformare il proprio sistema di istruzione, adeguandolo alle sfide del presente. I risultati però, almeno per ora restano deludenti

Da diversi anni nelle scuole primarie della Macedonia del Nord mancano i libri di testo. Questo è uno dei principali segnali delle pessime condizioni del sistema educativo nel paese, come dimostrano i risultati disastrosi ottenuti secondo il Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA 2022).

Ogni giorno il governo e il ministro dell'Istruzione ricevono critiche, ma i miglioramenti non si vedono. Le autorità si vantano di aver aumentato significativamente gli stipendi degli insegnanti, ma gli operatori del settore hanno scioperato per giorni proprio su questo tema.

Linee guida senza libri di testo

I problemi sono iniziati a partire dall’anno scolastico 2021/2022, quando sono entrate in vigore nuove linee guida per l'istruzione primaria, con l'obiettivo di promuovere un apprendimento basato sul pensiero critico e sul ragionamento logico. “Questo richiede la progettazione e la connessione di informazioni e la risoluzione di problemi, invece della memorizzazione di fatti, che ormai non sono solo facilmente accessibili, ma anche soggetti a manipolazione”, si legge nell'introduzione.

Tuttavia, tre anni dopo, gli studenti non hanno ancora tutti i libri. Per l’anno scolastico 2023/24, gli studenti delle classi terza e sesta hanno iniziato senza libri di testo e al resto mancavano quelli per alcune materie. Attualmente solo gli alunni delle classi prime e seconde hanno tutti i libri nuovi. Anche se fotocopiare è illegale, tutti sanno che gli insegnanti sono costretti a utilizzare copie di libri di testo e materiale didattico simile.

La Commissione per la prevenzione e la protezione dalle discriminazioni ha rilevato che, all’inizio dell’anno scolastico 2023/2024, su un totale di 126 libri di testo richiesti per tutte le materie obbligatorie e facoltative del ciclo dell’istruzione primaria (nove anni), il ministero dell'Istruzione e della cultura ha mancato di fornirne 43, ovvero il 34%.

La Commissione ritiene che il ministero non abbia rimosso la violazione del diritto alla parità di accesso ad un’istruzione di qualità per gli studenti della scuola primaria entro il termine stabilito, come da obbligo legale, e ha quindi intentato una causa legale.

Durante la conferenza annuale del governo "Anno delle opportunità europee", il ministro dell'Istruzione e della Scienza Jeton Shaqiri si è vantato di un nuovo budget record per il rinnovo delle infrastrutture e che, in un anno, sono state rinnovate circa 80 strutture scolastiche, mentre ne sono state costruite quattro nuove, nonché un palazzetto dello sport scolastico.

"È un onore speciale per me, solo nel 2023, aver aumentato gli stipendi degli insegnanti del 18% e allo stesso tempo aver offerto opportunità di avanzamento al ruolo di tutor a circa 50 insegnanti, attraverso un bando trasparente", ha detto il ministro.

PISA, risultati deludenti

Le sue parole sono state criticate dall'opposizione, che ha ricordato che senza libri di testo non è possibile ottenere alcun progresso. Secondo Vesna Janevska della VMRO DPMNE, il bilancio per l'istruzione rappresenta il 3,7% del PIL, un valore molto inferiore alla media UE. Per quanto riguarda l'aumento dei salari, ha dichiarato che sono molto al di sotto del livello del paniere di consumo e inferiori al salario medio.

“Non vedo alcun motivo per cui il ministro debba vantarsi. La nostra classifica PISA è devastante, siamo i secondi peggiori nella regione”, ha affermato Vesna Janevska. “Hanno fornito nuove borse di studio che studenti e alunni non ricevono da mesi, e talvolta gli studenti che soddisfano le condizioni non ricevono i contributi. Le misure sono una forma di corruzione pre-elettorale, che ha creato il caos nelle scuole e durerà solo fino alle prossime elezioni”.

I risultati del test PISA 2022 per studenti/alunni di 15 anni collocano la Macedonia del Nord tra i peggiori risultati in lettura, matematica e scienze naturali.

Su un totale di 81 stati, province e territori, la Macedonia del Nord si è classificata al 62° posto in matematica, al 72° in lettura e al 69° in scienze: secondo i media si tratta di un drastico calo rispetto ai test del 2018. Rispetto alla regione, i quindicenni del paese sono migliori solo dei loro coetanei di Kosovo e Albania, mentre sono molto indietro rispetto agli studenti di Slovenia e Croazia, leader nella regione.

Sempre meno studenti

Nel frattempo i media hanno riportato ancora una volta il gran numero di studenti che emigrano con le loro famiglie. Secondo i dati dell’Ufficio statale di statistica, alla fine dell’anno accademico 2021/2022, 19.012 studenti hanno concluso l’anno accademico, mentre nel 2012/2013 erano 22.955.

“È un indicatore serio del fatto che la popolazione più giovane si sta spostando fuori dal paese. E tali statistiche sono costanti da 10-20 anni, sia nell'istruzione primaria che secondaria”, ha dichiarato al quotidiano Nova Makedonija il demografo Doncho Gerasimovski, ex direttore dell'Ufficio statistico.

Nell’istruzione primaria, il processo di inclusione dei bambini con bisogni speciali va avanti ormai da diversi anni, dopo l'abbandono delle classi speciali. Eppure, i media avvertono che non ci sono abbastanza assistenti didattici per aiutare questi studenti. L’inclusione richiede anche aule e materiali didattici più adeguati.

Nell’istruzione secondaria e nelle università statali i problemi riguardano soprattutto la mancanza di infrastrutture. La didattica si svolge prevalentemente su due turni, dalle 7:30 del mattino alle 18:00. Gli studenti sono costretti ad utilizzare dormitori fatiscenti, mentre un gran numero di facoltà attende la costruzione di nuove strutture.

