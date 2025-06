Dalle riforme sullo Stato di diritto all'allineamento alle posizioni di Bruxelles, Podgorica deve "dimostrare risultati tangibili e un impegno costante" per entrare nell'UE entro il 2028. Intervista a Jovana Marović, ex vice-premier e ministra per gli Affari europei del Montenegro

Il Montenegro avanza sulla strada dell'adesione all'Unione europea, ma dietro il marchio luccicante di 'Paese frontrunner' - che aspira a diventare il 28° membro UE entro il 2028 - non tutto è dorato nei negoziati di adesione.

"Per convincere gli Stati membri, dobbiamo dimostrare risultati tangibili e un impegno costante nei confronti dei valori dell'UE", è l'avvertimento di Jovana Marović, ex vice-premier e ministra per gli Affari europei del Montenegro nel 2022 e attuale membro del Balkans in Europe Policy Advisory Group (BiEPAG), nel corso di un'intervista per OBCT.

Non solo la complessità delle riforme nel campo dello Stato di diritto, ma anche un allineamento non completo ai valori dell'UE da parte dell'attuale maggioranza che sostiene il governo di Milojko Spajić. Senza dimenticare i "rigorosi processi di ratifica del Trattato di adesione in alcuni Stati membri", che potrebbero far deragliare l'adesione di Podgorica fino all'ultimo istante del processo.

Jovana Marović

Quanto è realistico l'obiettivo del Montenegro di diventare “il 28° Stato membro entro il 2028”?

Per diventare membro dell'Unione europea, un Paese deve soddisfare criteri specifici e ottenere l'approvazione di tutti gli Stati membri esistenti. Sebbene la Commissione europea si mostri spesso ottimista riguardo all'allargamento, alcuni Stati membri sottolineano la necessità di riforme interne prima di ammetterne di nuovi.

Ritengo che questo sia uno dei problemi per l'adesione del Montenegro all'Ue nel 2028. La strategia del nostro governo sostiene che, date le nostre dimensioni ridotte, è improbabile che potremmo destabilizzare l'Unione. Sebbene sia una prospettiva con una parte di verità, questo rimane l'approccio principale mentre ancora aspettiamo le riforme che stabiliscano lo Stato di diritto. La situazione è ulteriormente complicata dall'eterogeneità del governo e dal coinvolgimento di partiti filo-russi [come Nuova democrazia serba (NSD) e il Partito popolare democratico (DNP), ndr].

Una decisione politica potrebbe accelerare la nostra adesione all'UE, considerando la nostra economia modesta, che è più facile da integrare. Tuttavia, il potenziale diritto di veto concesso a un governo che non abbraccia pienamente i valori dell'UE rappresenta una sfida significativa. Esempi come quelli dell'Ungheria e della Slovacchia sottolineano questo problema, poiché l'UE fatica a disciplinare gli Stati che stringono legami più profondi con leader non democratici al di fuori dell'Unione. Nonostante queste sfide, resto fiduciosa che il Montenegro possa diventare membro dell'UE entro il 2028 o il 2029.

Qual è lo stato attuale dei negoziati di adesione del Montenegro all'UE?

Il Montenegro ha aperto con successo tutti i capitoli dei negoziati di adesione all'UE, che comprendono tutti i settori. Nel giugno 2024, il Paese ha ricevuto una relazione intermedia di valutazione dei parametri di riferimento positiva, che indica che ha soddisfatto i parametri di riferimento intermedi dei capitoli 23 e 24, incentrati sullo Stato di diritto.

Questo risultato è un prerequisito per la chiusura dei capitoli che sono pronti per la chiusura provvisoria. A dicembre 2024, il Montenegro ha chiuso in via provvisoria sei capitoli ed è l'unico Paese candidato con una tabella di marcia approvata dalla Commissione europea, con l'obiettivo di chiudere tutti i capitoli entro la fine del 2026.

Quali sono le sfide più urgenti da affrontare?

Il Montenegro deve soddisfare molti parametri di riferimento per chiudere i restanti 27 capitoli dei negoziati di adesione all'UE. I più impegnativi sono quelli dei capitoli 23 e 24, che riguardano lo Stato di diritto, e del capitolo 27, che riguarda l'ambiente. Tuttavia, piuttosto che adottare leggi e strategie di dubbia qualità che non hanno alcun effetto pratico, è essenziale attuare le riforme prioritarie entro la fine del 2026.

Questo include anche la definizione di scadenze realistiche per tutte le altre riforme e l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio efficiente da applicare dopo l'adesione nel 2028. Le riforme prioritarie dovrebbero comprendere: una riforma elettorale complessiva, l'istituzione di un modello efficace per la valutazione del lavoro dei giudici e dei pubblici ministeri, l'adozione di leggi sulla confisca dei beni acquisiti mediante attività criminali, l'attuazione efficace delle indagini finanziarie, la razionalizzazione del numero di dipendenti nella pubblica amministrazione, e l'istituzione di un modello efficiente per prevenire l'assunzione di personale legato ai partiti.

Il graduale adempimento delle condizioni rimanenti non dovrebbe presentare problemi, poiché è nell'interesse dell'UE che le riforme siano attuate in modo completo. Si tratterebbe di una situazione vantaggiosa per tutti, che consentirebbe al Montenegro di applicare efficacemente lo Stato di diritto e all'UE di evitare scenari in cui il veto sia nelle mani di un governo antidemocratico e/o filo-russo.

A proposito di influenze esterne, la Cina rappresenta ancora una minaccia per la sicurezza, dopo il rischio di “trappola del debito” emerso nel 2021 in relazione all'autostrada Bar-Boljare?

Abbiamo rifinanziato con successo il prestito per la costruzione del primo tratto dell'autostrada Bar-Boljare, risolvendo così la questione. Tuttavia, le difficoltà incontrate durante questo progetto, tra cui i costi superiori al previsto, le preoccupazioni ambientali e i problemi di trasparenza, evidenziano la necessità di applicare gli insegnamenti tratti in futuro agli investimenti futuri.

Al contrario, problemi simili potrebbero ripresentarsi nei prossimi progetti. Abbiamo già indicazioni che ciò potrebbe accadere nell'accordo con gli Emirati Arabi Uniti, che dovrebbe essere ratificato nuovamente in parlamento entro la fine del mese.