Sono già evidenti e tragiche le ricadute sui civili dell'aggressione del regime di Putin all'Ucraina. Centinaia di migliaia di persone sono in fuga dalla guerra. Nei paesi ai confini con l'Ucraina - e nel resto d'Europa - cittadini ed autorità si stanno già mobilitando. Anche in Russia si sta sempre più aggravando la repressione del dissenso e l'emergenza democratica è impellente. Qui di seguito suggeriamo alcune iniziative solidali in atto

02/03/2022 -

Shelter for Ukraine è una mappa in costante aggiornamento dove singoli cittadini europei offorno alloggio per i profughi

In Trentino il Forum trentino per la Pace ha realizzato una pagina , tenuta costantemente aggiornata, sulle possibilità per aiutare

La rete EANET (che raccoglie 10 enti autorizzati per le adozioni in Italia) ha lanciato due iniziative solidali: si è messa a disposizione per agevolare la raccolta di disponibilità da parte di famiglie ad ospitare altre famiglie , minori e in generale profughi di guerra; ha lanciato una raccolta fondi con la campagna “NEST – Emergenza Bambini Ucraina ” che vede coinvolti le famiglie dei 10 enti autorizzati, la popolazione civile ed i collaboratori degli enti in Polonia, Moldavia e Romania

Alcuni contatti per attivarsi in Alto Adige/Südtirol

Contribuisci ai media indipendenti in Russia: tra questi Novaya Gazeta

DARE - Democracy and human Rights Education in Europe è una rete di cui noi come CCI/OBCT siamo membri. Questo il loro comunicato (in inglese) sulla guerra in corso, in calce un elenco di inziative a livello europeo messe in atto da alcuni membri della rete in supporto alla popolazione ucraina

